ايهاب لهيطة ينفى الغاء ودية منتخب مصر ونيجيريا

ايهاب لهيطة كتب - كريم عبد المحسن: نفى ايهاب لهيطة مدير منتخب مصر، الغاء ودية الفراعنة امام نيجيريا يوم 26 مارس المقبل في ملعب ستيفان كيشي. كيشي. واكد لهيطة في تصريحات صحفية، ان الأوضاع الامنية لن تؤثر في اقامة المباراة ولا يوجد ما يستدعي الغاؤها. والجدير بالذكر ان منتخب مصر يلتقي النيجر الشهر المقبل في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الامم الافريقية في مصر

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