هنأت صفحة النادى الأهلى، بعيد ميلاد عماد متعب لاعب الفريق السابق، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ36.
ونشرت الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التغريدات تويتر، صورة للاعب وعلقت عليها "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا
يذكر أن عماد متعب اعتزل اللعب واتجه إلى تحليل المباريات فى قناة on sport.
كانت هذه تفاصيل خبر صفحة الأهلي تهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ 36 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.