صفحة الأهلي تهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ 36

كتبت- نورهان فضل

هنأت صفحة النادى الأهلى، بعيد ميلاد عماد متعب لاعب الفريق السابق، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ36.

ونشرت الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التغريدات تويتر، صورة للاعب وعلقت عليها "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا

عماد متعب.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا قناص".

يذكر أن عماد متعب اعتزل اللعب واتجه إلى تحليل المباريات فى قناة on sport.