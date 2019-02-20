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الأهلي يرفض الراحة بعد موقعة الداخلية استعدادًا للجونة

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مران الاهلى
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات

مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقى الأهلي مساء اليوم مع الداخلية والتي تأتي ضمن مباريات

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الجولة الـ23 من منافسات الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات في الدوري اليوم أمام الداخلية بعد فوزه مؤخرًا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله عمرو السولية.

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