الأهلي يرفض الراحة بعد موقعة الداخلية استعدادًا للجونة

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافساتمسابقة الدوري الممتاز.
ويلتقى الأهلي مساء اليوم مع الداخلية والتي تأتي ضمن مباريات
ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات في الدوري اليوم أمام الداخلية بعد فوزه مؤخرًا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله عمرو السولية.
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