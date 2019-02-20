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وليد سليمان وحسام عاشور يستكملان برنامجهما التأهيلي في الأهلي

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وليد سليمان لاعب الأهلي
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يستكمل الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في الركبة التي

تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في حين يعاني حسام عاشور، لاعب

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خط وسط الفريق، من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وتعرض لها في الشوط الأول من مباراة إنبي في الدوري التي حسمها الأهلي بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ23 من منافسات الدوري الممتاز.

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