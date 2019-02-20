وليد سليمان وحسام عاشور يستكملان برنامجهما التأهيلي في الأهلي

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يستكمل الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي.
ويعاني وليد سليمان من الإصابة في الركبة التيتعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في حين يعاني حسام عاشور، لاعب
ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ23 من منافسات الدوري الممتاز.
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