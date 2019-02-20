التشكيل المتوقع لطلائع الجيش أمام الزمالك اليوم الأربعاء

يستضيف طلائع الجيش نظيره الزمالك، فى الساعة الخامسة والنصف عصر، اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بحثا عن التحليق بصدارة الدورى والوصول للنقطة 54 بجدول ترتيب المسابقة .
ومن المتوقع أن يبدأ الجيش بالتشكيلالتالى: "محمد بسام - أحمد سمير - خالد سطوحى - أحمد سامى - عاصم صلاح - محمد أبو المجد - فرانك ستيفن - شيكاتارا - عمرو عمورى - كريم طارق - أحمد جعفر".
ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 46 هدفا، وتلقت شباكه 16 هدفا، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.
فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.
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