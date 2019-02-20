محمد نجيب يبدأ تدريبات الجري في "التتش"

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بدأ محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة.
وكان محمد نجيب قد خاض تدريبات تأهيلية مائية في حمام السباحة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.
وتشهد الأيام القادمة سير اللاعب في خطوات تأهيلية جديدة تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في المران الجماعي للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ23 من مواجهات مسابقة الدوري الممتاز.
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