جروس يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”. خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – حمدي النقاز. Advertisements خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. خط الهجوم: يوسف أوباما – محمود عبد المنعم “كهربا” – أحمد مصطفى “زيزو”، خالد بوطيب. جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 22 مباراة.

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