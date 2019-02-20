تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الداخلية في المباراة المقرر لها مساء اليوم على ملعب “بتروسبورت” ضمن الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري. في حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني. Advertisements خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – حمدي فتحي. خط الهجوم: جيرالدو – ناصر ماهر – حسين الشحات -جونيور أجايي. ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 42 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

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