أبرزها لقائي الأهلي والزمالك.. تعرف على حكام مباريات الأربعاء ضمن الجولة 23 للدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 23 لدوري القسم الأول، على النحو التالي..

سموحة والمقاولون العرب : محمد عادل ويعاونه عبد الفتاح عريشة وشريف عبد المنعم، وحسين إسماعيل حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي وسيد عبد الله حكماً خامساً.

طلائع الجيش والزمالك : محمد معروف ويعاونه أحمد حسام وأحمد نوفل، ومحمود رشدي حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي واسامة إسماعيل حكماً خامساً.

الأهلي والداخلية : محمود البنا ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد توفيق، وجلال أحمد حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.