القنوات الناقلة.. تعرف على موعد مباراتي الزمالك ضد الجيش والأهلي ضد الداخلية

يلتقي الأهلي ضد الداخلية، في إطار الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، وستنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
وسيتم نقل المباراة، التي تقام على ملعب «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، عبر قناتي «النيل للرياضة وأون سبورت».
ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يملك الداخلية 22 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر، وتنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويستضيفها ملعب بترو سبورت.
وفي نفس الجولة، يلتقي طلائع الجيش ضد الزمالك، وستنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
وسيتم نقل المباراة، التي تقام على ملعب «الجيش» بمحافظة السويس، عبر قناتي «النيل للرياضة وأون سبورت».
ويحتل فريق الطلائع المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 51 نقطة، وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويستضيفها ملعب الجيش بالسويس.
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