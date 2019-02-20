سموحة يستدرج المقاولون العرب بالدورى

كتب – إيهاب محروس:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة السكندرى فريق المقاولون العرب، فى الثالثة عصرًا، بملعب برج العرب، فى مواجهة صعبة للغاية، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدورى الممتاز.

ويطمح فريق سموحة فى الخروج من دوامة النتائج السلبية فى الفترة الأخيرة على حساب ذئاب الجبل، وتعويض الهزيمة الكبيرة برباعية من بيراميدز فى الجولة الماضية، بعدما تراجع للمركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة، بفارق 3

نقاط فقط عن النجوم أول المهددين بالهبوط.

ويسعى عادل عبد الرحمن المدير الفنى للفريق السكندرى، لتحقيق الانتصار الغائب منذ 13 جولة وتحديداً منذ الفوز على وادى دجلة يوم 7 أكتوبر الماضى، فى الأسبوع العاشر للدورى، رغم صعوبة المواجهة بحثا عن استعادة الثقة من جديد.

ومن المنتظر أن يخوض سموحة اللقاء بتشكيل يضم على الحارس

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محمد أبوجبل، السيد فريد، محمود منصور، محمود سيد، أوكرى، حسام حسن، محمود عزت، عمرو بركات، كريم يحيى، أحمد مصطفى، شيخ بامبا.

فى الجانب الآخر، يخطط فريق المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة، لمواصلة الانتصارات بعد الفوز بثنائية على طلائع الجيش، للحفاظ على استمراره فى المربع الذهبى.

ويعتمد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على تشكيل يضم الحارس محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وفادى نجاح وحسن الشامى ومحمد سوسته ومحمد مجلى وأحمد الشيمى ولويس إدوارد ومحمد طلعت وأحمد على كامل.