بطولة إفريقيا للباراتايكوندو تنطلق بالغردقة.. اليوم

كتب- عماد يونس وعبدالرحمن أبوهاشم:

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات النسخة الرابعة من بطولة إفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو، والتى ستقام بمدينة الغردقة بمشاركة 126 لاعباً، يمثلون 30 دولة، وتعد محطة مهمة فى طريق اللاعبين فى مشوار التأهل لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إدراج الباراتايكوندو لأول مرة فى البرنامج البارالمبى.

وتقام البطولة بنظام تقسيم لاعبى الكيروجى إلى 4 فئات يتنافسون فى 3 موازين مختلفة، حيث تقام منافسات كل فئة فى ٣ موازين مختلفة وهى 61 كجم، -75

كجم، +75 كجم للرجال و موازين -49 كجم، -58 كجم، +58 كجم للسيدات.

وقامت اللجنة البارالمبية بضم فئتى K44, K43 لفئة واحدة ستقام فيها المنافسات فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 فى الثلاثة موازين المختلفة للرجال وللسيدات.

ويتأهل 12 لاعباً فى كل وزن إلى أوليمبياد طوكيو، بواقع 6 لاعبين من التصنيف العالمى و4 لاعبين من فئة K44، ولاعبين من

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فئة K43، بالإضافة إلى 5 لاعبين من خلال التصفيات القارية للخمس قارات ولاعب من البلد المنظم أو بدعوة خاصة من الاتحاد العالمى للتايكوندو.

وصرح اللواء أحمد فولى، نائب رئيس الاتحاد العالمى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقى بأنه بعد إدراج رياضة الباراتايكوندو فى طوكيو 2020، وتأكيد مشاركتها فى باريس 2024، وبدأت جميع دول العالم فى الاهتمام بهذه الرياضة والمشاركة فى البطولات الدولية المهمة من أجل الحصول على النقاط التى تضاف إلى التصنيف البارالمبى من أجل الحصول على تذكرة الذهاب إلى طوكيو.

وتشارك مصر فى منافسات البطولة بـ14 لاعباً ولاعبة بواقع 11 لاعباً و3 لاعبات.