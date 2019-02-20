المقاصة يطلب تأجيل لقاء الزمالك

مصر المقاصة والزمالك

كتب – محمد اللاهوني:

أرسل نادى مصر المقاصة خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة يطلب خلاله تأجيل لقاء الزمالك يوم 27 فبراير الجارى فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وقال طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مصر المقاصة بعد الفوز على وادى دجلة بالدوري: «سنواجه حرس الحدود فى الإسكندرية يوم 22 فبراير ثم

سنلعب ضد الزمالك يوم 27 من نفس الشهر بالإسكندرية وبعدها بـ48 ساعة فقط سنلعب ضد الإنتاج الحربى بالقاهرة بالدورى يوم 2 مارس المقبل».

وأضاف: «أتمنى أن يحقق اتحاد الكرة العدالة بين جميع الأندية والمساواة بين أندية

القمة الأهلى والزمالك وبيراميدز، ليس عدلًا أن نلعب 3 مباريات مهمة فى 8 أيام فقط، بينما يتم تأجيل مباريات لفريق آخر وهذا الأمر لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية».

وأشار إلى أن ناديه طلب إما تأجيل لقاء الزمالك فى كأس مصر أو تأجيل لقاء الإنتاج الحربى ولو لمدة 24 ساعة ببطولة الدورى ليحصل اللاعبون على قسط من الراحة.