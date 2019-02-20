المقاصة يطلب تأجيل لقاء الزمالك

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أرسل نادى مصر المقاصة خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة يطلب خلاله تأجيل لقاء الزمالك يوم 27 فبراير الجارى فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وقال طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مصر المقاصة بعد الفوز على وادى دجلة بالدوري: «سنواجه حرس الحدود فى الإسكندرية يوم 22 فبراير ثمسنلعب ضد الزمالك يوم 27 من نفس الشهر بالإسكندرية وبعدها بـ48 ساعة فقط سنلعب ضد الإنتاج الحربى بالقاهرة بالدورى يوم 2 مارس المقبل».
وأضاف: «أتمنى أن يحقق اتحاد الكرة العدالة بين جميع الأندية والمساواة بين أندية
وأشار إلى أن ناديه طلب إما تأجيل لقاء الزمالك فى كأس مصر أو تأجيل لقاء الإنتاج الحربى ولو لمدة 24 ساعة ببطولة الدورى ليحصل اللاعبون على قسط من الراحة.
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