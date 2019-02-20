الزمالك يتسلح بروح الانتصارات فى مواجهة الطلائع

كتب - مصطفى جويلي

يلتقى فى الخامسة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع طلائع الجيش، ضمن الجولة الـ 23 لبطولة الدورى الممتاز، بملعب الجيش بالسويس.

يدخل أبناء الفانلة البيضاء اللقاء متسلحين بروح الانتصارات فى الدورى المحلى آخرها الانتصار على إنبى بهدفين مقابل هدف، والنجاح فى الحفاظ على قمة جدول المسابقة برصيد ٥١ نقطة.

واستعد الفريق للمباراة سريعاً بدون راحة نظراً لضيق الوقت، حيث ركز جروس خلال التدريبات الأخيرة على النواحى التكتيكية فقط وتصحيح بعض الأخطاء التى ظهرت فى لقاء إنبى خاصة إضاعة الفرص السهلة التى أتيحت لهم أمام مرمى المنافس وهى الظاهرة السلبية التى يعانى منها المدير الفنى فى الفترة الأخيرة، وحرص جروس على القيام بنفسه بالإشراف على تدريب المهاجمين من خلال التسديد على المرمى من عده اتجاهات

وكذلك كيفية استقبال الكرات العرضية سواء بالقدم أو الرأس.

وأكد "جروس" أهمية لقاء طلائع الجيش فى ظل رغبة الفريق فى الحفاظ على قمة جدول المسابقة وضرورة الحصول على الثلاث نقاط بصرف النظر عن الأداء الجمالى خاصة أن لقاءات الدور الثانى تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، مشيراً إلى أن لديه ثقة كبيرة فى جميع لاعبى الفريق وأنهم يدركون جيداً المسئولية الملقاة على عاتقهم وعليهم أن يقاتلوا من أجل الفوز بالبطولات وأن يلعبوا أى مباراة بنفس الروح حتى آخر لقاء فى الدورى.

ويلعب الجهاز الفنى المباراة بخطة هجومية تعتمد على السيطرة على منطقة وسط الملعب مع الضغط فى جميع الاتجاهات

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على المنافس بهدف السيطرة على مجريات المباراة وإحراز أكثر من هدف.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمود جنش لحراسة المرمى محمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز وعبد الله جمعة لخط الدفاع فرجانى ساسى وطارق حامد ومحمود كهربا لخط الوسط يوسف أوباما وزيزو وخالد بو طيب لخط الهجوم.

أما فريق طلائع الجيش، فإنه يسعى هو الآخر تحت قيادة مديره الفنى البلجيكى لوك ايميل إلى تحقيق نتيجة جيدة ليعوض بها خسارته الأخيرة من المقاولون العرب بهدفين نظيفين، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد ٢٥ نقطة حيث يتوقع أن يلعب بخطة متوازنة تعتمد على الدفاع الجيد ومراقبة مفاتيح لعب الزمالك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال أى أخطاء لدفاع المنافس.

ويعتمد البلجيكى لوك ايميل الحارس محمد بسام وفى الدفاع أبوالمجد «بوشا»- إسلام جمال - أحمد سامى - أحمد سمير، وفى الوسط إسلام جمال - محمد رزق - يوسف محمد - كريم طارق - تالا نداى وفى الهجوم مصطفى محمد.