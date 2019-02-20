الإسماعيلى يستأنف ضد عقوبات الاتحاد الإفريقى الجديدة

الاسماعيلية- محمد عمر:

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم تغريم الإسماعيلى مبلغ 40 ألف دولار مع إقامة مباراتين بدون جمهور أحدهما مع إيقاف التنفيذ، وفى حال تكرارها سيتم تنفيذ العقوبة، بسبب أحداث مباراته مع الإفريقى التونسى فى دورى أبطال أوروبا.

ويخصم المبلغ من مكافأة التأهل لدورى المجموعات 550 ألف دولار المستحقة للدراويش.. ولم تشمل العقوبة نقل مباريات الفريق لملعب

بديل، إلا أن إغلاق ملعب الإسماعيلية بسبب ارتباطه باستضافة إحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية أدى لنقل المباريات لملعب آخر.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان التقدم باستئناف ضد تلك العقوبات، سعيا لتخفيفها من قبل لجنة مسابقات الكاف.

أكد أحمد قناوى المدرب العام

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للإسماعيلى جاهزية فريقه نفسيا وبدنيا للقاء شباب قسنطينة يوم 23 فبراير فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وأضاف: لدينا فرصة لنعوض التعثر الذى تعرضنا له فى بداية المشوار بدور المجموعات، وأثق فى أن الجميع سيكون على قدر المسئولية لتحقيق نتيجة إيجابية فى مصر.

وفى سياق مختلف وافقت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على نقل مباراة الإسماعيلى أمام طلائع الجيش يوم 26 فبراير إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك بناء على طلب مسئولى الدراويش.