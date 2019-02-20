رياضة | بيكيه يفتح النار على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يفتح النار على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني من شكاوي ريال مدريد وتهديدهم بالانسحاب من دوري كرة السلة بسبب التحكيم.

وأوضح موقع البرنابيو أنه بدلًا من التركيز على نتيجة فريقه ضد ليون بدوري أبطال أوروبا ، فضّل جيرارد بيكيه أن يتحدث عن جدل نهائي كرة السلة في كأس ملك إسبانيا.

وقد هدد ريال مدريد بالانسحاب من رابطة السلة بعد خسارته في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة 94-93.