رياضة | بيكيه يفتح النار على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يفتح النار على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سخر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني من شكاوي ريال مدريد وتهديدهم بالانسحاب من دوري كرة السلة بسبب التحكيم.
وأوضح موقع البرنابيو أنه بدلًا من التركيز على نتيجة فريقه ضد ليون بدوري أبطال أوروبا ، فضّل جيرارد بيكيه أن يتحدث عن جدل نهائي كرة السلة في كأس ملك إسبانيا.
وقد هدد ريال مدريد بالانسحاب من رابطة السلة بعد خسارته في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة 94-93.
وهاجم بيكيه ريال مدريد بعد تعادل برشلونة وليون 0-0 بدوري الأبطال ، حيث قال: شكاوي ريال مدريد من الحكام؟ هم دائماً هكذا عندما يكون التحكيم معهم يصّمتون ، إذا حدث العكس خرجت أصواتهم في كرة القدم والسلة ، من حسن الحظ أنه ليس لديهم رياضات أخرى مثل الهوكي وكرة اليد، لأنهم سوف يشتكون أيضًا.
وأضاف: لقد ذهبوا لواندا ميتروبوليتانو وفازوا على أتلتيكو مدريد بالديربي بمساعدة التحكيم ولم يشتكوا.