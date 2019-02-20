رياضة | الأهلي يفشل مرتين أمام الداخلية.. والتعادل السلبي مرفوض (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفشل مرتين أمام الداخلية.. والتعادل السلبي مرفوض (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مباريات الأهلي والداخلية العديد من الأرقام الهامة وذلك قبل مباراة الفريقين المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري.

التقى الأهلي والداخلية في بطولة الدوري الممتاز في 12 مباراة وكانت الكلمة العليا للأهلي، بعدما نجح في تحقيق 8 انتصارات، وانتهت مواجهتان بنتيجة التعادل فيما خسر مواجهتين.

أول مباراة جمعت الأهلي والداخلية كانت في الثاني من نوفمبر عام 2011، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف. بينما كان لقاء الفريقين بالجولة السادسة هذا الموسم آخر مواجهات الفريقين وانتهت بنتيجة التعادل 2-2.

لم تنتهِ أي مواجهة بين الأهلي والداخلية بنتيجة التعادل السلبي وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين في موسم 2016-2017 عندما فاز الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في الأول من أبريل 2017.

نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك الداخلية في 22 مناسبة ويأتي عماد متعب ومالك إيفونا، في مقدمة الهدافين، ولكل منهما هدفان.

وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الداخلية في أولى مواجهات الفريقين بينما كان أيمن أشرف، مدافع الأهلي الحالي، آخر من سجل في مرمى الداخلية.

يذكر أن الأهلي التقى بالداخلية في منافسات بطولة كأس مصر في مباراتين، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في المواجهتين بنتيجة 2-1 و 2-صفر على الترتيب.

الأهلي والزمالك في صراع على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 34 نقطة

5- المقاون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- الإسماعيلي 27 نقطة

9- الجونة 26 نقطة

10- طلائع الجيش 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة

12- سموحة 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري 24 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

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15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه