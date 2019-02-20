رياضة | أول تعليق من ميسي بعد التعادل مع ليون بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ميسي بعد التعادل مع ليون بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على التعادل السلبي لفريقه مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
وقال ميسي في تصريحه الذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: لم يحسم شيء بعد ، في الكامب نو سنلعب من أجل تحقيق التأهل.
وقدم ميسي كل شيء في ليون وافتقر فقط للهدف ، حيث حاول الأرجنتيني التسجيل ، ولكن احيانا الكرة ترفض الدخول بين الأخشاب.
وجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب الكامب نو يوم 13 مارس المقبل.