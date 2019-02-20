رياضة | أول تعليق من ميسي بعد التعادل مع ليون بدوري الأبطال

وقدم ميسي كل شيء في ليون وافتقر فقط للهدف ، حيث حاول الأرجنتيني التسجيل ، ولكن احيانا الكرة ترفض الدخول بين الأخشاب.

وجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب الكامب نو يوم 13 مارس المقبل.