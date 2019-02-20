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رياضة | مدرب ليون يهدد برشلونة قبل الإياب

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تحدث برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي بعد التعادل اليوم مع برشلونة 0-0 في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال برونو جينيسيو في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: كان من الجيد مقاومة فريق برشلونة، لقد واجهنا صعوبات كبيرة في الشوط الثاني، ستكون عودة نبيل فقير مهمة في الإياب.

واضاف: سعداء بالخروج بدون استقبال أي أهداف، كانت هناك بعض الاخطاء السلبية في مراقبة وسواريز ولكن لا تزال هناك مباراة في الكامب نو.

وتابع:السفر لخوض لقاء الإياب في برشلونة بتعادل سلبي نتيجة ليست سيئة، إذا سجلنا في كامب نو سيكون لدينا خيارات كثيرة وفرص في التأهل.

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