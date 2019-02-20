رياضة | مدرب ليون يهدد برشلونة قبل الإياب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليون يهدد برشلونة قبل الإياب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي بعد التعادل اليوم مع برشلونة 0-0 في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال برونو جينيسيو في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: كان من الجيد مقاومة فريق برشلونة، لقد واجهنا صعوبات كبيرة في الشوط الثاني، ستكون عودة نبيل فقير مهمة في الإياب.

واضاف: سعداء بالخروج بدون استقبال أي أهداف، كانت هناك بعض الاخطاء السلبية في مراقبة ميسي وسواريز ولكن لا تزال هناك مباراة في الكامب نو.

وتابع:السفر لخوض لقاء الإياب في برشلونة بتعادل سلبي نتيجة ليست سيئة، إذا سجلنا في كامب نو سيكون لدينا خيارات كثيرة وفرص في التأهل.