رياضة | كلوب يكشف عن مشكلة ليفربول بعد تعادل البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف عن مشكلة ليفربول بعد تعادل البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن ليفربول قادر على التأهل بعد التعادل السلبي بنتيجة 0-0 في لقاء الذهاب أمام بايرن ميونيخ من دور ال16 في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب في تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي: إنها ليست النتيجة أو المباراة التي حلمنا بتحقيقها ، المباراة لم تكن مليئة بالأحداث ولكنها كانت قوية. كلا الفريقين حملا الاحترام لبعضهما البعض ، وهو ما جعل اللقاء صعبًا ، لكن في الشوط الأول كان أمامنا فرص جيدة للتسجيل. وأضاف: إذا سدد ساديو ماني الكرة بشكل أفضل قليلاً، كما سدد مرتين من ضربة مزدوجة، وهو أمر نادر جداً ، لو كنا سجلنا هدفًا كان سيغير سير المباراة ، حاولنا تكرار الأمر في الشوط الثاني ولكن لم تسر الأمور كما أردنا.

وتابع: كانت مشكلتنا الليلة، نوعية الخصم بالطبع، ولكن من ناحية أخرى لم نحسن التمريرة الأخيرة ، كان لدينا 10 أو 12 حالة حيث تم تجهيز كل شيء بأفضل طريقة، ولكن عدم أتقان التمريرة الأخيرة أضاع أغلب الفرص وسمح للخصم بالهجوم المضاد وخلق خطورة على مرمانا، مما جعل المباراة أكثر حدة وواصل: أنا متأكد من أن البايرن في حالة أفضل منا بعد اللقاء ولكن أمامنا ثلاثة أسابيع، ويوما بعد يوم سوف نتخطى نتيجة اللقاء ، هو تعادل سلبي وليست أفضل نتيجة تعادل يمكنك تحقيقها لذلك فهي ليست مثالية ولكنها جيدة بما يكفي للتعامل معها. Advertisements

عما إذا كان مستوى ليفربول قد تأثر بفترة الراحة؟ ، أوضح كلوب: استراحة لمدة 10 أيام؟ ما علاقة التمريرة النهائية بهذا؟ عليك أن تنظر إلى المباراة وتفكر في المباراة، ولا تسأل سؤالاً لأننا تمكنا من قضاء عشرة أيام في راحة من المباريات. ليس لدي أي فكرة عن السبب في أننا لم نلعب التمريرة الأخيرة بشكل صحيح. كان لدينا 10 أيام راحة والأن لم يعد لدينا أي فترات للراحة، وإذا كانت هذه مشكلة الليلة فلن نواجه هذه المشكلة لأننا سوف نلعب الآن كل ثلاثة أيام.

وعن كيفية استعداد ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد المقبلة ، قال كلوب: الآن علينا أن نتعافى ثم يتعين علينا الاستعداد لمانشستر يونايتد، ومن الواضح أنهم في حالة جيدة، وهو ما رأيناه أمس أمام تشيلسي . لا أفكر في الأمر الآن، لكنني أعلم أنه أمر قادم والآن نبدأ في الإعداد لتلك المباراة. إنها مواجهة صعبة أخرى، وهي طبيعة كرة القدم في أحد الأندية الكبرى حيث، لعبنا مع البايرن الليلة ومن ثم مانشستر يونايتد في نهاية الأسبوع، وهذا أمر رائع بالفعل، ولكنه لن يكون سهلاً بالطبع.