رياضة | كلوب يكشف عن مشكلة ليفربول بعد تعادل البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف عن مشكلة ليفربول بعد تعادل البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن ليفربول قادر على التأهل بعد التعادل السلبي بنتيجة 0-0 في لقاء الذهاب أمام بايرن ميونيخ من دور ال16 في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد.
وأضاف: إذا سدد ساديو ماني الكرة بشكل أفضل قليلاً، كما سدد مرتين من ضربة مزدوجة، وهو أمر نادر جداً ، لو كنا سجلنا هدفًا كان سيغير سير المباراة ، حاولنا تكرار الأمر في الشوط الثاني ولكن لم تسر الأمور كما أردنا.
وواصل: أنا متأكد من أن البايرن في حالة أفضل منا بعد اللقاء ولكن أمامنا ثلاثة أسابيع، ويوما بعد يوم سوف نتخطى نتيجة اللقاء ، هو تعادل سلبي وليست أفضل نتيجة تعادل يمكنك تحقيقها لذلك فهي ليست مثالية ولكنها جيدة بما يكفي للتعامل معها.
عما إذا كان مستوى ليفربول قد تأثر بفترة الراحة؟ ، أوضح كلوب: استراحة لمدة 10 أيام؟ ما علاقة التمريرة النهائية بهذا؟ عليك أن تنظر إلى المباراة وتفكر في المباراة، ولا تسأل سؤالاً لأننا تمكنا من قضاء عشرة أيام في راحة من المباريات. ليس لدي أي فكرة عن السبب في أننا لم نلعب التمريرة الأخيرة بشكل صحيح. كان لدينا 10 أيام راحة والأن لم يعد لدينا أي فترات للراحة، وإذا كانت هذه مشكلة الليلة فلن نواجه هذه المشكلة لأننا سوف نلعب الآن كل ثلاثة أيام.
وأردف: سوف نرى من هو جاهز من اللاعبين للمشاركة في تلك الليلة ، بالنسبة لكلا الفريقين هو لقاء هام. شارك البايرن اليوم دون جوريتزكا، وأنا متأكد من أنه سوف يشارك في المباراة القادمة ومن ثم ربما يكون آرين روبن لائقا مرة اخرى، بحيث يمكن أن يحدث فارقاً كبيرا مع فريقه. ربما يشارك ريبيري منذ بداية اللقاء.
وأختتم: هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تتغير، ولكننا على الأقل سوف يعود لصفوفنا فيرجيل فان ديك مرة أخرى ويمكننا اللعب بشكل أفضل مما فعلنا الليلة. لم يتم حسم الفريق المتأهل أيضًا. لا أعتقد أن هناك أي فريق ضعيف، وبالتأكيد لا يوجد فريق ضعيف على ملعبه.. ما كنا نريده الليلة هو الحصول على نتيجة يمكننا العمل معها، ويمكننا العمل مع هذه النتيجة. كما قلت، لم يتم الحسم بعد، وما زلنا نشعر أننا في المنافسة بشكل صحيح، ولكن علينا أن نظهر ذلك في غضون ثلاثة أسابيع.