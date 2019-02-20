رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 عددًا من المباريات القوية في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا.

- شالكة × مانشستر سيتي

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين؛ خليل البلوشي وجواد بده

- أتلتيكو مدريد × يوفنتوس

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات

الدوري الأوروبي

- إشبيلية × لاتسيو

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة RMC Sport 2

الدوري الفرنسي

- باريس سان جيرمان × مونبلييه

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اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport ESPN

الدوري السعودي

- الفتح × الأهلي

اليوم في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية

الدوري المصري

- سموحة × المقاولون العرب

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت

- طلائع الجيش × الزمالك

اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت

- الأهلي × الداخلية

اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت