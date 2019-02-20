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رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة

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تشهد مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 عددًا من المباريات القوية في ودوري أبطال أوروبا.

 

- شالكة × مانشستر سيتي

 

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين؛ خليل البلوشي وجواد بده

 

- أتلتيكو مدريد × يوفنتوس

 

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات

 

الدوري الأوروبي

 

- إشبيلية × لاتسيو

 

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة RMC Sport 2

 

الدوري الفرنسي

 

- باريس سان جيرمان × مونبلييه

 

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اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport ESPN

 

الدوري السعودي

- الفتح × الأهلي

 

اليوم في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة

 

الدوري المصري

 

- سموحة × المقاولون العرب

 

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت

 

- طلائع الجيش × الزمالك

 

اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت

 

- الأهلي × الداخلية

 

اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت

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