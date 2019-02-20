رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشهد مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 عددًا من المباريات القوية في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا.
- شالكة × مانشستر سيتي
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين؛ خليل البلوشي وجواد بده
- أتلتيكو مدريد × يوفنتوس
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات
الدوري الأوروبي
- إشبيلية × لاتسيو
اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة RMC Sport 2
الدوري الفرنسي
- باريس سان جيرمان × مونبلييه
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport ESPN
الدوري السعودي
- الفتح × الأهلي
اليوم في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية
الدوري المصري
- سموحة × المقاولون العرب
اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت
- طلائع الجيش × الزمالك
اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت
- الأهلي × الداخلية
اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت