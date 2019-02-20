رياضة | برشلونة مهدد بفقدان مدافعه في ذهاب ربع نهائي الأبطال

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة مهدد بخسارة لاعبه في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

ورأى سيميدو البطاقة الصفراء خلال تعادل برشلونة وليون في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ، ليصبح لديه بطاقتين صفراء في بطولة دوري الأبطال هذا الموسم:

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أنه في حال تلقي نيسلون سيميدو بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الإياب ضد ليون في الكامب نو فأنه سوف يغيب عن ذهاب الدور ربع النهائي في حال تأهل الفريق الكتالوني ، وذلك للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وقد حسّن سيميدو أدائه الدفاعي منذ أن هبط في الكامب نو ، قبل صيفين ، ورسخ نفسه في مركز الظهير الأيمن كبديل موثوق لسيرجي روبيرتو الذي لعب أمام ليون في مركز وسط الملعب لتعويض غياب آرثر.