رياضة | إضراب كتالونيا يربك حسابات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب كتالونيا يربك حسابات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إجراء تعديلات على مواعيد تدريبات الفريق في الأيام القادمة من الأسبوع الجاري.

وكان برشلونة قد تعادل يوم امس مع نظيره ليون الفرنسي بدون أهداف في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن فالفيردي قرر عودة الفريق للتدريبات يوم غد الأربعاء بشكل سريع على الرغم من إرهاق رحلة السفر من فرنسا إلى إسبانيا.

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وجاء قرار فالفيردي بعودة الفريق للتدريبات اليوم الأربعاء بسبب إضراب إقليم كتالونيا يوم الخميس الموافق 21 فبراير للمطالبة بالتحسينات الاجتماعية.

واشارت الصحيفة، إلى أن فالفيردي يدرك جيدا بأن اللاعبين سيواجهون صعوبة في الوصول للمدينة الرياضية لخوض التدريبات يوم الخميس بسبب الإضراب لذلك قرر خوض التدريبات اليوم الأربعاء ويوم الجمعة المقبل.