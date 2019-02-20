رياضة | النيوزيلندي "كونجر" حكما لمباراة أهلي جدة والفتح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيوزيلندي "كونجر" حكما لمباراة أهلي جدة والفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدير الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر مباراة أهلي جدة والفتح، التي ستقام اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي.

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ويساعد الحكم كونجر، الثنائي سيمون لاونت وتيفيتا ماكاسيني، بجانب الحكم الرابع دانيلو جروجيتش، وحكم الفيديو الأوزبكي راشافان إيرماتوف.

ويحتل أهلي جدة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، أما الفتح يأتي سابعًا برصيد 28 نقطة.