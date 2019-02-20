اونلاين | رابط يوتيوب HD مشاهدة الاهلي والداخلية بث مباشر

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رابط يوتيوب HD مشاهدة الاهلي والداخلية بث مباشر

ستنقل مواجهة الأهلي أمام الداخلية في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

رابط يوتيوب HD مشاهدة الاهلي والداخلية بث مباشر

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق الداخلية يوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

رابط يوتيوب HD مشاهدة الاهلي والداخلية بث مباشر

وتُلعب مباراة الأهلي ضد الداخلية على استاد "بتروسبورت" وذلك يوم الأربعاء، والموافق 20 فبراير 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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رابط يوتيوب HD مشاهدة الاهلي والداخلية بث مباشر

ويحتل النادي الاهلي المركز الثالث وفي رصيده 42 نقطة، في المقابل يقع فريق الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

رابط يوتيوب HD مشاهدة الاهلي والداخلية بث مباشر

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الداخلية أمام الأهلي في الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

رابط يوتيوب HD مشاهدة الاهلي والداخلية بث مباشر