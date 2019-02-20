اونلاين | Cristiano Ronaldo gool مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس مباشر BEIN MATCH - كورة أتش دي لايف

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Cristiano Ronaldo gool مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس مباشر BEIN MATCH - كورة أتش دي لايف

يدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا برقم قياسى كونه لم يخسر منذ بداية الموسم في الدوري الإيطالي، ويتصدر البطولة بفارق 13 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه، كما أصبح يمتلك رونالدو الذي كان عاملاً حاسمًا في تفوق ريال مدريد عليه من قبل في البطولة الأوروبية.

Cristiano Ronaldo gool مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس مباشر BEIN MATCH - كورة أتش دي لايف