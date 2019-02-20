اونلاين | البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم UEFA Champions League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم UEFA Champions League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتعد أندية إسبانيا الأكثر تأثيرًا على يوفنتوس في البطولات الأوروبية؛ إذ تعثر في 3 من المواسم الأربعة الأخيرة على يد أندية من إسبانيا، إذ خسر نهائي البطولة أمام برشلونة في 2015، ثم خسر النهائي -أيضًا- في 2017 أمام ريال مدريد، قبل أن يودّع في النسخة الماضية -أيضًا- أمام الريال في نصف النهائي.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا برقم قياسي، كونه لم يخسر منذ بداية الموسم في الدوري الإيطالي، ويتصدر البطولة بفارق 13 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه، كما أصبح يمتلك كريستيانو رونالدو، الذي كان عاملاً حاسمًا في تفوق ريال مدريد عليه من قبلُ في البطولة الأوروبية.

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فيما مدّد دييعغو سيميوني عقده لقيادة أتلتيكو الأسبوع الماضي حتى عام 2022، وودّع فريق العاصمة كأس الملك، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن برشلونة متصدر الدوري بعد خسارتين تعرض لهما الشهر الماضي في الليغا.

والتقى الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2015 فتعادلا سلبًا في تورينو، وفاز أتلتيكو إيابًا على أرضه بهدف التركي أردا توران.