اونلاين | متابعة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر | يلا شوت حصري | yalla shoot 7sry | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | كورة أون HD

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متابعة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر | يلا شوت حصري | yalla shoot 7sry | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | كورة أون HD

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من ربع النهائي عندما ينزل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما يستهدف أتلتيكو الفوز للاستمرار بحلم بلوغ نهائي المسابقة الذي يقام على ملعبه "واندا متروبوليتانو".

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر، تشاهدونها يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تشاهدون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

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متابعة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر | يلا شوت حصري | yalla shoot 7sry | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | كورة أون HD

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يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء والموافق 20/2/2019 في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد على ملعبه "واندا ميتروبولويتانو" وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس في الشامبيونزليج مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات.

ويذكر أن نادي أتلتيكو مدريد قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد التزاجد في المركز الثاني بمجموعته برصيد 13 نقطة بالتساوي مع المتصدر بروسيا دورتموند.

أما فريق يوفنتوس فقد تصدر مجموعته برصيد 12 نقكة وجاء خلفه مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط، لكن اليوفي يمثل خطورة كبير في ظل تواجد كريستيانو رونالدو.