اونلاين | الاسطورة مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس livehd7 بث مباشر اليوم الاربعاء بدوري الابطال كورة 20/ 2 / 2019 youtube

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الاسطورة مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس livehd7 بث مباشر اليوم الاربعاء بدوري الابطال كورة 20/ 2 / 2019 youtube

ويريد اليوفي تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد غيابه عن خزائن الفريق في السنوات الأخيرة، والوصول إلى نهائي البطولة أكثر من نسخة والفشل في الحصول على اللقب الأوروبي.

ويسعى أبناء سيميوني مدرب أتليتكو مدريد في تحقيق لقب أوروبي، بعد النتائج المميزة للفريق في المواسم الأخيرة، ولكن فشله في التتويج بالبطولة، بعدما حصل على لقب اليورباليج خلال الموسم الماضي.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي يوفنتوس كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزيني.

خط الدفاع : كانسيلو - بونوتشي - كيليني - ساندرو.

خط الوسط : بيانيتش - بينتانكور - ديبالا - ايمري تشان.

خط الهجوم : مانذوكيتش - رونالدو.

كما يمكنكم متابعتنا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد فريق أتليتكو مدريد الإسباني عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

الاسطورة مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس livehd7 بث مباشر اليوم الاربعاء بدوري الابطال كورة 20/ 2 / 2019 youtube