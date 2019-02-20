اونلاين | yalla shoot live بث مباشر| مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء 20-2-2019 cool kora

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot live بث مباشر| مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء 20-2-2019 cool kora والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

yalla shoot live بث مباشر| مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء 20-2-2019 cool kora

تعد أندية إسبانيا الأكثر تأثيرًا على يوفنتوس فى البطولات الأوروبية حيث تعثر في 3 من المواسم الأربعة الأخيرة على يد أندية من إسبانيا، حيث خسر نهائي البطولة أمام برشلونة في 2015، ثم خسر النهائى أيضًا فى 2017 أمام ريال مدريد، قبل أن يودع فى النسخة الماضية أيضًا امام الريال فى نصف النهائى.

yalla shoot live بث مباشر| مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء 20-2-2019 cool kora

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا برقم قياسى كونه لم يخسر منذ بداية الموسم في الدوري الإيطالي، ويتصدر البطولة بفارق 13 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه، كما أصبح يمتلك رونالدو الذي كان عاملاً حاسمًا في تفوق ريال مدريد عليه من قبل في البطولة الأوروبية.

Advertisements

yalla shoot live بث مباشر| مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء 20-2-2019 cool kora

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 20-2-2019، الساعة 10.00 مساء.

yalla shoot live بث مباشر| مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء 20-2-2019 cool kora

ويمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، التي تقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، على قنوات "بي إن سبورت HD 1".