اونلاين | كورة لايف HD بث مباشر| مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء 20-2-2019 yalla shoot

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كورة لايف HD بث مباشر| مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء 20-2-2019 yalla shoot

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 20-2-2019، الساعة 10.00 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، التي تقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، على قنوات "بي إن سبورت HD 1".

كورة لايف HD بث مباشر| مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء 20-2-2019 yalla shoot

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا بالنجم البرتغالى كريستانو رونالدو والمنضم حديثًا إلى الفريق قادمًا من ريال مدريد فى الصيف الماضى، والذى رفع سقف طموحات جماهير السيدة العجوز للتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 1996، حيث عانى الفريق بالبطولة القارية فى آخر 20 عامًا ولم يتمكن من التتويج باللقب.

كورة لايف HD بث مباشر| مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء 20-2-2019 yalla shoot