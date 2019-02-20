المواجهة رقم 16.. تعزيز أهلاوي أم عودة فتحاوية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرغب فريق الفتح في كسر عقدة نظيره الأهلي عندما يستضيفه اليوم ضمن الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخاصة أنه لم يحقق الفوز على الأهلي تحديدا في آخر 11 مواجهة مباشرة جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

وتضع جماهير الفتح ثقة كبيرة في الفريق هذه المرة بأن يخرج بنتيجة جيدة، اعتمادا على عطائه في المباريات الأخيرة على ملعبه، حيث لم يخسر الفتح في آخر 7 لقاءات خاضها هذا الموسم على أرضه.

على الصعيد نفسه ينتظر أن يظهر مع الأهلي اليوم للمرة الأولى مدافعه البرازيلي أديرلان سانتوس بعد شفائه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به أخيرا، حيث أصبح أمر مشاركته بيد الجهاز الفني بقيادة خورخي فوساتي. وتعاقد الأهلي مع سانتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من فالنسيا الإسباني.

الأرقام مع الأهلي ضد الفتح

يحمل لقاء اليوم بين الفريقين الرقم 16

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15 مرة تواجه الفريقان

11 فوزا للأهلي

فوز للفتح

3 مرات تعادل

تلقت شباك الفتح 42 هدفا من الأهلي

استقبلت شباك الأهلي 13 هدفا من الفتح

أكبر نتيجة كانت من نصيب الأهلي 5 - 0