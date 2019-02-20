1000 شاب وشابة لتنظيم كلاسيكو الاتحاد والهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب _ جدة
خصص منظمو لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع بين الاتحاد وضيفه الهلال غدا بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 1000 منظم ومنظمة لأعمال تنظيم دخول الجماهير في البوابات وفي المداخل حتى إجلاسهم في مقاعدهم بالمدرجات.
وأوضح لـ «مكة» المشرف العام على تنظيم المباريات في شركة المجال عاطف الحربي، اختيار 800 شاب و200 شابة بعناية وتدريبهم للتعامل مع الأحداث في مواقعهم لتنظيم اللقاء، مبينا أنه سيتم توزيع المنظمين في جميع أنحاء الملعب، بدءا من البوابات الخارجية للملعب والتقاطعات، إضافة إلى تنظيم المواقف والفرز قبل التفتيش، فيما ستعمل فرق أخرى على فحص التذاكر، بجانب توزيع فرق في المدرجات الموحدة، ومدرج الاحتياجات الخاصة، وبوابات الطوارئ المؤدية لأرضية الملعب.
ولفت الحربي إلى أن هذه الفرق ستتواجد في الملعب قبل المباراة بنحو 6 ساعات.
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