جيسوس: الهلال أقوى من النصر ولو كان بالبرتغال لحصد البطولات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

أكد المدير الفني السباق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس امتلاك الكرة السعودية قدرة شرائية هائلة في التعاقد مع اللاعبين تصل إلى 20 مليون يورو.

وقال جيسوس لصحيفة أبولا البرتغالية «الدوري السعودي يحظى بحضور جماهيري كبير يتجاوز الـ 50 ألف متفرج للمباراة الواحدة، وهو عدد كبير مقارنة بالحضور الجماهيري في مباريات الدوري البرتغالي الذي لا يتجاوز 10 آلاف متفرج في المباراة».

وعن فريقه السابق الهلال وقدرته على حصد الألقاب، أجاب «الفريق يتصدر الدوري الآن ويمتلك لاعبين لديهم القدرة على حصد الألقاب، ولا سيما بعد صفقة الإيطالي جيوفينكو الذي طالبت بالتعاقد معه، كما أن الهلال أقوى من منافسه التقليدي النصر».

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وأضاف «لو كان الهلال في البرتغال لحصد البطولات هناك».

وعن مستقبله التدريبي مع ناديي سبورتنج لشبونه وبنفيكا قال «حتى الآن لم يحدث أي شيء».

على صعيد آخر كسر رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بروتوكولات الحصص التدريبية التحضيرية لمواجهة الاتحاد غدا في الجولة الـ 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإحضاره إلى التدريبات شبلين من أشبال الأسود التي يعتني بتربيتها وسمح للاعبين بحملها، قبل أن يقدمهما هدية لهداف الفريق والدوري حتى الآن، الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

يذكر أن البرنامج الإعدادي لمباراة الغد، شمل رحلة برية في إحدى الصحاري القريبة من الرياض.