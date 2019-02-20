الهلال والاتفاق ضد النصر والأهلي والاتحاد في تقليص الأجانب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

تزعم الهلال والاتفاق قائمة أندية دوري المحترفين المطالبة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 6 لاعبين بدلا من 8، وذلك بتأييد من أندية الباطن والفيحاء والوحدة والفتح والقادسية والحزم، فيما طالب الفيصلي بالعودة إلى العدد السابق (4 لاعبين فقط).

في المقابل رفضت أندية النصر والاتحاد والشباب والتعاون والرائد وأحد مبدأ تقليص العدد، مطالبة باستمرار التجربة لعام آخر، وهو ما ذهب إليه الأهلي أيضا، مرجعا ذلك - حسب مصادر الصحيفة - إلى أن تقليص عدد اللاعبين الأجانب سيخدم أندية بعينها لديها لاعبون محليون مميزون في مقدمتها الهلال.

وجاء انقسام الأندية خلال اجتماعها الأخير مع رابطة دوري المحترفين حول التصويت على قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب أو استمراره في الموسم المقبل.

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وقال الأهلي الذي تمسك باستمرار عدد المحترفين الأجانب (8 لاعبين) «إنه في حالة إجماع الأندية على تقليص العدد فإن لديه شروطا لتطبيق هذا القرار».

وغرد مدير المركز الإعلامي في الأهلي سالم الأحمد عبر حسابه الشخصي في تويتر»الأهلي أبدى رأيه بكل وضوح في موضوع تقليص عدد اللاعبين الأجانب.. موقف الأهلي واضح أمام الجميع باستمرار عدد المحترفين الثمانية، وإن كان هناك إجماع على تقليص العدد فيسكون على مدار 3 سنوات مع الإبقاء على 6 لاعبين غير سعوديين كحد أدنى».

دوافع الأندية المطالبة بتقليص الأجانب

امتلاك عدد وافر من اللاعبين المحليين المميزين

عدم توازن وتساوي الدعم

عدم الفائدة الفنية من كامل عدد الأجانب

التكلفة المادية العالية

دوافع الأندية المطالبة بالإبقاء على 8 أجانب

عدم امتلاك لاعبين محليين مميزين

التخوف من علو كعب بعض الأندية

العودة مجددا للمزايدات على المحليين

قلة احتدام المنافسة

من يحق لهم التصويت على القرار