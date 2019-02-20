الشمراني للاتحاد رسميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعاقد نادي الاتحاد أمس مع المهاجم ناصر الشمراني كلاعب هاو حتى نهاية الموسم بعد أن أجرى اللاعب مخالصة مالية أمس الأول مع ناديه السابق الشباب.

وعقب التوقيع قال الشمراني» صفحة كروية جديدة في مسيرتي الاحترافية مع نادي الاتحاد الكبير بجمهوره ورجالاته ولاعبيه وجميع المنتمين له. بإذن الله أكون على قدر ثقتكم في شخصي. أعدكم بالعمل مع زملائي لعودة الفريق لوضعه الطبيعي والمسار الصحيح».

وتقدم الشمراني بالشكر لزملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري في نادي الشباب وإلى جماهير الليث.