شكرا لقرائتكم رجل الـ+90.. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاده الـ36 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل، اليوم الأربعاء، عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده رقم 36، وسط تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث إنه من مواليد 20 فبراير عام 1983.

قناص الأهلى يملك تاريخا يصعب نسيانه بعد أن أصبح واحدا من أشهر هدافين الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

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وحصد متعب مع الفراعنة ثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

وأعلن متعب اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى قبل بداية الموسم الحالى من الدورى المصرى.

وقضى متعب آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر ويعلن اعتزاله لكرة القدم.