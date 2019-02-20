شكرا لقرائتكم الأهلي يحذر حسين الشحات من مصير باسم مرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حسين الشحات لاعب الفريق من الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي "السويشيال ميديا" بعدما لاحظ أن اللاعب ينشغل كثيراً بالتفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن مدير الكرة سبق وهدد جميع اللاعبين من التحدث لوسائل الإعلام بسبب تركيز الجميع في الفريق حالياً بالارتباطات المحلية والأفريقية إلا أن عبد الحفيظ لاحظ أن هناك بعض اللاعبين يتفاعلون مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويأتي في مقدمتهم حسين الشحات المُنضم للفريق في يناير الماضي من العين الأماراتي مقابل 90 مليون جنيه تقريباً.

وحذر عبد الحفيظ الشحات من هذا الأمر خاصة وأن جمهور السويشيال ميديا مُتقلّب والتفاعل معه سينعكس علي أداؤه سلباً.

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وتزامنت تحذيرات مدير الكرة بالأهلي للشحات مع جلسة لاسارتي المدير الفني للفريق مع اللاعب والتى طالب خلالها المدير الفني من اللاعب بضرورة التركيز في الملعب وأن يكون أكثر فاعلية أمام مرمى المنافسين لأن معدل إهدار الفرص بات مُقلق بالنسبة له.

ويخشي مسئولو النادي الأهلي علي حسين الشحات من أن يلقي نفس مصير عدد من نجوم الكرة الذين انشغلوا بالسوشيال ميديا وتسببت في تراجع مستواهم الفني والابتعاد عن التألق وأبرزهم باسم مرسي مهاجم الزمالك والمعار حاليا إلي سموحة.

ويلتقي الاهلي مع الداخلية في الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، في الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز.