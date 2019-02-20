شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يحذر حسين الشحات من مصير باسم مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخشى مسئولو النادى الأهلى على حسين الشحات من أن يلقى نفس مصير عدد من نجوم الكرة وأبرزهم باسم مرسى مهاجم سموحة الحالى. لمتابعة التفاصيل وقراءة الخبر اضغط هنا:

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