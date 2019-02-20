قصة صور.. إكرامى "أسطورة" الفن والرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد إكرامى الشحات، أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادى الأهلى والكرة المصرية، لما حققه من إنجازات وبطولات للقلعة الحمراء عبر تاريخه الكروى.
ومثلما نجح إكرامى فى حياته الكروية استطاع أيضًا أن يجذب جمهور الفن من خلال ظهوره السينمائى فى أكثر من فيلم أبرزهم، رجل فقد عقله ويارب ولد.
كما أن إكرامى عائلته رياضية جدًا، فهو والد شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى كما أن زوج ابنته رمضان صبحى نجم الأحمر.
ويرصد ”الخليج 365” لقطات لإكرامى من حياته الشخصية والسينمائية فى الصور التالية :
إكرامى
إكرامى بالنظارة الشمسية
إكرامى فى فرح حبيبة
إكرامى مع عادل إمام
إكرامى مع فريد شوقى فى فبلم رجل فقد عقله
إكرامى مع نجله شريف
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