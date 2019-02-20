شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس اقتراحًا بزيادة المجلس لـ12 عضوًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراحًا بزيادة عدد الأعضاء إلى 12 عضوًا فى الانتخابات المقبلة، بدلاً من 11 عضوًا كما هو الحال فى المجلس الحالى.

وشهدت الساعات الماضية اجتماعات مكثفة لأعضاء مجلس الجبلاية لمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة، والتى سيتم مناقشتها فى الجمعية العمومية غير العادية "الطارئة" يوم السبت المقبل.

ورفض مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماعه الأخير، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا المقبلة، وأعلن المجلس إقامتها فى موعدها المحدد من قبل وهو السبت المقبل، فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

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وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن المجلس يدرس اقتراحًا بزيادة عدد الأعضاء إلى 12، فى ظل وجود اتجاه لإقامة الانتخابات المقبلة بنظام القائمة نصف المغلقة، بحيث تضم القائمة 7 أعضاء أساسيين بينما يكون من حق الجمعية العمومية اختيار 5 أعضاء من خارجها، بحيث يصبح عدد المجلس 12 عضوا.