شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مصر فى الاسكواش يتوجهون إلى شيكاغو للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد عدد من أبطال مصر فى لعبة الاسكواش، وفى مقدمتهم على فرج المصنف الثانى عالميا، رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، نور الطيب المصنفة الرابعة، نوران جوهر المصنفة الثامنة، بمطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما توجه محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الأول عالميا، والمقيم بإنجلترا إلى شيكاغو من أجل المشاركة فى بطولة العالم.

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ويشارك الأبطال المصريين فى بطولة العالم التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية بدءا من السبت 23 فبراير، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعتبر محمد الشوربجى ورنيم الوليلى أبطال النسخة الماضية من بطولة العالم التى تشهد مشاركة واسعة من أبطال مصر فى الاسكواش.