تقارير: 3 تغييرات محتملة في تشكيل الأهلي أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الداخلية في المباراة المقرر لها مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري.

ووفقًا لمراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، فإن التشكيل قد يشهد عودة محمد الشناوي لحراسة عرين الفريق الأحمر ليكون بدلاً من شريف إكرامي والذي شارك في مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة عضلية في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الإنتاج الحربي خلال عمليات الإحماء قبل أن يتم الاستعانة بشريف إكرامي.

وتشمل التغييرات أيضًا عودة سعد سمير لقيادة الجانب الدفاعي ليكون بديلاً من ياسر إبراهيم، كما يفاضل لاسارتي بين الثنائي هشام محمد وحمدي فتحي للمشاركة في وسط الملعب بجانب عمرو السولية.

التغيير الثالث المحتمل في تشكيل الأهلي وهو الاستعانة بخدمات الأنجولي جيرالدو ليشارك بدلاً من رمضان صبحي والذي شارك في مباراة الإنتاج الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من (4-2-3-1):

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - هشام محمد / حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: جيرالدو - ناصر ماهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 42 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.