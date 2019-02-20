تقارير: تغيير وحيد في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن جروس استقر على الدفع بمحمود حمدي "الونش" لقيادة الدفاع نظرًا لإصابة محمود علاء والذي غاب عن قائمة المباراة.

ومن المقرر أن يعتمد جروس على بقية العناصر والتي شاركت في مباراة إنبي الماضية والتي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الأسبوع الـ22.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

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خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: خالد بوطيب.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 22 مباراة.