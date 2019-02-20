الليلة.. الأهلي يواجه الداخلية لاستغلال تعثر بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

يستهدف الأهلي تجاوز فريق الداخلية واستغلال خسارة بيراميدز، من أجل مواصلة الزحف نحو قمة الدوري الممتاز.

ويستضيف الأهلي بملعب استاد بتروسبورت نظيره الداخلية في مباراة الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز في الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بترتيب جدول المسابقة برصيد 42 نقطة من 19 مباراة، ويأتي الداخلية في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة من 22 مباراة.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول بين الأهلي والداخلية ، تعادلا بنتيجة 2-2 لكل فريق، وهي المباراة التي شاهدها مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للأهلي من المدرجات.

ويأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته المحلية في الفترة الأخيرة، من أجل التساوي مع بيراميدز في النقاط، ومواصلة الزحف نحو القمة.

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وخسر بيراميدز وصيف الدوري في الوقت الحالي من الجونة بهدفين مقابل هدف، لكن بيراميدز لعب 23 مباراة، بينما فوز الأهلي يجعله 45 نقطة مثل بيراميدز لكن من 20 مباراة.

ويسعى الأهلي لعدم فقدان مزيد من النقاط، ليحافظ على الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر بـ51 نقطة، والذي سيواجه طلائع الجيش بنفس الجولة.

وشهدت قائمة الأهلي عودة مروان محسن لدعم خط هجوم الفريق، بجانب تواجد محمد الشناوي بعد شفائه من الإصابة، بينما يغيب محمود وحيد بسبب الإصابة بجانب رمضان صبحي للإيقاف.

وعلى جانب أخر، يريد الداخلية الخروج بنتيجة إيجابية من أجل تحسين وضعه في مسابقة الدوري، نظرا لأنه ضمن الأندية التي تتواجد بدائرة الهبوط.

وأكد علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية، أن فريقه يعاني من بعض الغيابات، بجانب عدم ضمان البقاء في الدوري، ويأمل في تحقيق نتيجة جيدة أمام القلعة الحمراء.