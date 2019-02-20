رياضة | صافي ثروة محمد صلاح (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صافي ثروة محمد صلاح (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن صافي قيمة ثروة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعد انتقاله إليه قادمًا من روما الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن دخل وثروة محمد صلاح في ارتفاع مستمر مشيرة إلى أن ليفربول تعاقد معه براتب مبدئي قدره 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ثم مدد عقده بمميزات أكثر ستبقيه في النادي حتى عام 2023.

ثروة ودخل محمد صلاح

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح يتقاضى حاليًا 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع بالإضافة إلى المكافآت والحوافز الإضافية التي تعتمد على الأداء الفردي والجماعي لذلك فهو الأعلى دخلًا في ليفربول قبل فيرجيل فان ديك روبرتو فيرمينو وراتبهما أسبوعيًا يقدّر بنحو 150 ألف جنيه إسترليني.

وشدد موقع "سيلبيرتي نت وورث" المَعْنِيّ بدخول وثروات المشاهير على أن ثروة محمد صلاح الصافية تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني وهو ما يوازي 40 مليون دولار تقريبًا.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

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ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.