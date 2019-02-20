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قرار مهم من أفضل لاعبة بالعالم

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الان تتابع قرار مهم من أفضل لاعبة بالعالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

أعلنت لاعبة كرة القدم البرازيلية مارتا، صاحبة الكرة الذهبية 6 مرات، أنها ستتفرغ لعائلتها هذا العام. أكدت مهاجمة أورلاندو برايد الأمريكي والمنتخب البرازيلي في رسالة عبر حسابها على إنستغرام: “أريد إبلاغ الجميع بقرار مهم: سأتفرغ هذا العام لعائلتي، العائلة تأتي في المقام الأول”.

ولم تكشف صاحبة (33 عاماً) عما إذا كانت ستشارك مع “السيليساو” في مونديال السيدات الذي تحتضنه فرنسا في يونيو (حزيران) المقبل.وجاء إعلان اللاعبة الملقبة بـ”الملكة” بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها 33.

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