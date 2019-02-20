شكرا لقرائتكم الأهلى يتطلع لخطف وصافة الدورى أمام الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الكرة الأول بنادي الداخلية ضيفًا على الأهلي في استاد بتروسبورت مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، يدخل الأهلى المباراة منتعشاً بفوزه الأخير على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 42 خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 19 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

وتحدث لاسارتي المدير الفني للأهلى مع لاعبيه طوال الأيام الماضية عن أزمة الفرص الضائعة التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية، والتى ظهرت بشدة خلال مواجهة الإنتاج الحربي، والتي شهدت اهدار فرصاً بالجملة من جانب لاعبي الأهلى، كما ناقش لاسارتي مع معاونيه سبل ضرب التكتل الدفاعى المتوقع من فريق الداخلية الذى يجيد إغلاق النواحى الدفاعية وهو ما ظهر فى جميع مبارياته الماضية.

ويفقد الأهلى فى مواجهة الداخلية جهود نجمه رمضان صبحي بداعي الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات، وكان أخرهم البطاقة التي حصل عليها فى مواجهة الإنتاج الحربي الماضية، بالإضافة لغياب اللاعبين الممتد غيابهم بداعي الإصابة ومنهم مروان محسن وأحمد فتحي.

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وعلى الجانب الأخر يمر فريق الداخلية بفترة صعبة بسبب تراجع النتائج، وأخرها مواجهة الجونة والتى أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة خلف الجونة صاحب المركز الثالث عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في عشر، وتلقى 8 هزائم.

واستعد الداخلية لمواجهة الأهلى بمعسكر قاهري شهد اقامة مباراة ودية أمام النصر انتهت بفوز الداخلية بسباعية نظيفة، ويطمع علاء عبد العال في تكرار سيناريو مباراة الدور الأول امام القلعة الحمراء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، لينتزع نقطة ثمينة من المارد الأحمر مجدداً، خاصة في ظل الاستفاقة المحلية التي يعيشها لاعبو المارد الأحمر الذي انطلق قطار انتصاراته عقب مواجهة الداخلية ليفوز في 6 مباريات متتالية، وذلك من أجل تخطي الموقف الصعب في ترتيب جدول الدوري، حيث يفصل الداخلية ثلاث نقاط فقط عن المركز الأخير في جدول المسابقة، والذي يحتله فريق بتروجت برصيد 19 نقطة.