شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 1500 مباراة.. الأهلى يهزم الزمالك 5/0 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريقا الأهلى والزمالك للمباراة رقم 1500 فى تاريخ مسابقة الدوري العام وشهدت هذه الرحلة الطويلة من المباريات تفوقًا كبيرًا للمارد الأحمر على غريمه التقليدى الأبيض ليس فى سباق البطولات الذى يعتليه الأهلى برصيد 40 بطولة دوري مقابل 12 للأبيض وإنما فى صراع المباريات وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية:

1_ عدد مرات الفوز

حقق الأهلى 1005 انتصارات من إجمالى 1500 مباراة في مقابل 889 فوزًا للزمالك .

2_ عدد مرات التعادل

تعادل فريق الأهلى فى 337 مباراة من إجمالى 1500 لقاء فى مقابل 387 تعادلاً للفارس الأبيض .

3_ عدد مرات الخسارة

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خسر الأهلى 158 مباراة من إجمالى 1500 مباراة لعبها بالدوري فى مقابل 224 سقوط للفريق الأبيض.

4_ عدد الأهداف المسجلة

نجح لاعبو الأهلى فى تسجيل 2656 هدفًا فى 1500 مباراة مقابل 2509 أهداف للفريق الأبيض.

5_ عدد الأهداف المستقبلة

استقبلت شباك فريق الأهلى عدد أهداف أقل من غريمه التقليدى الزمالك حيث تلقت الشباك الأهلاوية 928 هدفًا فى مقابل 1117 هدفًا سكنت شباك أبناء القلعة البيضاء.