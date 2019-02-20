مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ

تقام اليوم الأربعاء مباريات بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وأبرزها:

الدوري المصري الممتاز

سموحة مع المقاولون العرب 3:00 مساء.

طلائع الجيش مع الزمالك 5:30 مساء.

الأهلي مع الداخلية 8:00 مساء.

دوري أبطال أوروبا

شالكه مع مانشستر سيتي 10:00 مساء.

أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس 10:00 مساء.